Эксперт: КНДР придется придумать свою "нацию" в случае отказа от объединения с Югом

Ректор южнокорейского Института северокорейских исследований Ян Му Чжин заявил, что Пхеньян скорее выбрал концепцию отказа от объединения как ненужного, а не пытается переориентироваться на силовое решение проблемы

СЕУЛ, 12 января. /ТАСС/. Власти КНДР будут вести работу по формированию новой национальной идентичности, отличной от южнокорейской, если Пхеньян намерен отказаться от идеи объединения в пользу сохранения двух государств на Корейском полуострове. Об этом заявил ректор южнокорейского Института северокорейских исследований Ян Му Чжин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Изменение программных документов партии, конституции и попытки найти новую национальную идентичность для жителей КНДР могут стать индикатором того, насколько масштабным и далекоидущим является поворот в политике Пхеньяна в вопросе объединения, следует из слов Ян Му Чжина.

"Для того чтобы сделать тезисы о "двух государствах" и "ненужности объединения" официальными принципами, Северной Корее потребуется поменять конституционное право, уставы партии, "Десять принципов" [установления единой идеологической системы] в отношении руководства страны", - сказал Ян Му Чжин на встрече с иностранными журналистами в Сеуле.

"Для введения тезисов о "двух государствах" и "ненужности объединения" в нормативные документы потребуется время", - добавил он. "Если КНДР хочет продвигать идею двух народов, то им придется поменять концепцию "народа" и "этноса". Думаю, что должно пройти время для более глубокого понимания заявления Северной Кореи с ее посылом "давайте жить отдельно", - указал эксперт.

Ян Му Чжин обратил внимание на историю отношений ГДР и Западной Германии (ФРГ). По его словам, в 1970-е руководство ГДР признало, что оно не может владеть инициативой в вопросе объединения, и выступило с концепцией "два государства, два народа". ГДР стремилась к тому, чтобы ее признали независимой страной. В свою очередь ФРГ фактически признавала ГДР как отдельное государство, но "внутренне" проводила политику "особых отношений", способствуя гуманитарным обменам.

"Тезис о "двух государствах" может говорить о желании Северной Кореи не допустить влияния Южной Кореи, а повышение напряженности можно трактовать как попытку укрепить сплоченность режима", - сказал специалист. Он добавил, что четкое разграничение позволяет устранить противоречие и оправдать угрозы ядерным оружием в отношении Сеула. По его мнению, Пхеньян скорее выбрал концепцию отказа от объединения как ненужного, а не пытается переориентироваться на силовое решение проблемы.

О заявлениях Ким Чен Ына

На пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что партия больше не считает возможным объединение с Республикой Корея посредством диалога. Он добавил, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами". По его словам, Вооруженные силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "усмирить всю территорию" Республики Корея, в том числе с помощью ядерного оружия.

Руководство КНДР, включая Ким Чен Ына, в своих публичных заявлениях, переданных СМИ, стало использовать официальное название Южной Кореи - Республика Корея.

5 января, комментируя артиллерийские учения военных Республики Корея, Генштаб ВС КНДР предупредил южнокорейскую сторону, что концепция одной нации и соплеменников "вычеркнута из их сознания".