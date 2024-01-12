12 января, 09:47
Палестино-израильский конфликт

Парламент Португалии призвал правительство страны признать независимость Палестины

По информации агентства Lusa, законодатели рекомендуют "использовать дипломатические ресурсы и международное влияние" для защиты суверенитета палестинского государства

МАДРИД, 12 января. /ТАСС/. Португальское Собрание республики (однопалатный парламент) подавляющим большинством голосов приняло резолюцию, призывающую правительство страны признать независимость Государства Палестина. Об этом сообщило агентство Lusa со ссылкой на резолюцию законодательного органа Португалии.

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В соответствии с документом, Собрание республики призывает правительство страны "предпринять все необходимые шаги для признания <...> жизнеспособного и независимого Государства Палестина". Законодатели рекомендуют "использовать дипломатические ресурсы и международное влияние" для защиты суверенитета палестинского государства. Резолюция, по информации агентства, содержит призыв к "справедливому разделению территории", чтобы Палестина "могла жить в мире и безопасности бок о бок с признанным Государством Израиль".

Независимость Государства Палестина в настоящее время признало большинство государств - членов ООН. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета безопасности ООН о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. 

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