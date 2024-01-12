Блинкен встретится с представителем ЦК КПК накануне выборов на Тайване

По информации радиостанции Voice of America, эта встреча связана с возможным назначением Лю Цзяньчао на пост министра иностранных дел Китая

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с руководителем отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзяньчао, встреча должна состояться в Вашингтоне 12 января - за день до выборов на острове Тайвань. Об этом сообщила американская радиостанция Voice of America (признана в РФ СМИ-иноагентом), предполагающая, что Лю Цзяньчао может стать главой МИД Китая в скором будущем.

Как заявил радиостанции бывший ведущий аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер, Лю Цзяньчао можно считать "основным кандидатом на пост министра иностранных дел" Китая. По его словам, эта встреча отчасти нужна для того, чтобы "убедиться в том, что Вашингтон и Пекин понимают друг друга, до того, как будет избран новый лидер Тайваня".

По словам источника радиостанции, на встрече также будет присутствовать помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

11 января заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель на брифинге заявил, что США "уверены в демократическом процессе на Тайване". В Госдепартаменте также посчитали нужным сказать, что тайваньские избиратели "должны сами определить своего следующего лидера без вмешательств извне".

13 января на Тайване пройдут выборы главы администрации острова и депутатов Законодательного юаня (высший орган в регионе, способный принимать правовые акты). С 2016 года местную власть возглавляет представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, в период руководства которой заметно усилились трения между Пекином и Тайбэем. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.