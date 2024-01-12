В Южной Корее откроют два участка на выборах президента РФ

Избирательные участки сформированы в Сеуле и Пусане

СЕУЛ, 12 января. /ТАСС/. Два избирательных участка для проведения выборов президента РФ будут открыты на территории Республики Корея. Об этом сообщило посольство РФ в Республике Корея на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что участки сформированы в Сеуле и Пусане.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что подготовка к предстоящим выборам президента РФ за рубежом "сталкивается с существенными препятствиями". По его словам, в недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений, кроме того, во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума из-за высылок дипломатов.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.