Украинский вопрос и хитросплетения итальянской политики: кто на Апеннинах за помощь Киеву

Вопрос о продолжении помощи Украине сегодня стоит на повестке для многих западных правительств, в том числе Италии. И хотя для Рима этот вопрос уже решен, а дискуссии на эту тему носят лишь формальный характер, далеко не все политики согласны с позицией властей. Кто и почему пытается препятствовать продолжению спонсирования Киева — в материале ТАСС

В итальянском парламенте прошло обсуждение вопроса о помощи Украине. Дискуссия получилась вполне формальная, потому что правительство уже одобрило декрет о продлении сроков оказания поддержки, в том числе военной, до конца 2024 года. Известно, что для Киева уже сформирован восьмой за два года пакет поставок военного назначения. По утверждению министра обороны республики Гуидо Крозетто, в него вошла номенклатура исключительно оборонительного назначения. Перечень направляемого изначально засекречен. Не сообщается и официальная стоимость переданного. По примерным подсчетам, она должна превышать €1 млрд.

Сами власти ранее не скрывали, что военные запасы для Украины иссякли, собственные нужно срочно пополнять. С большим трудом правительство сверстало бюджет на 2024 год, также не скрывая факт скудности ресурсов. Тем не менее парламент проголосовал за резолюцию о продолжении оказания помощи Украине. Акт больше символичный, поскольку подобные резолюции не имеют реальной законодательной силы, но подтверждают согласие народных избранников с линией правительства.

Но все же по украинскому вопросу не все так единогласно, как в марте 2022 года. Примечательно, что согласие со своей линией правительство получает от мелких партий, которые брезгуют даже стоять рядом с его представителями и входят в непримиримую оппозицию. То есть Украина или враждебность в отношении РФ — это единственная точка соприкосновения. Но и те, кто эту линию пытается скорректировать, делают это исключительно в собственных политических интересах.

Кто больше

На голосование было представлено сразу пять резолюций по Украине практически от каждой присутствующей в парламенте фракции. И только две — от "Движения "5 звезд" и альянса "Зеленых" и "Левых" — содержали призывы к прекращению поставок вооружений на Украину, прекращению огня и началу мирного процесса. Эти две были отклонены большинством.

Другие три, одна из которых — от партий правящей коалиции, "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", отмечали необходимость выполнения уже имеющихся обязательств и допускали возможность нарастить их, если это будет согласовано в рамках НАТО и ЕС, а также других международных форумов, членом которых является Италия. Речь идет о "поддержке органов госвласти Украины, в том числе через передачу военной техники, материалов и оборудования".

Небольшая партия "+Европа", представленная в нижней палате двумя депутатами, пошла дальше и в свой текст включила положение о передаче конфискованных на Западе российских активов в пользу Украины. Правительство выразило "положительное суждение" по этой резолюции, и она была принята.

Представивший этот пункт бывший замминистра иностранных дел Бенедетто Делла Ведова, позиционирующий партию как "прогрессивную правозащитную", известен как основной разработчик предложения о легализации употребления марихуаны. По большинству вопросов взгляды его партии отличаются от позиции правящей коалиции. А по некоторым темам со сторонниками правительства он готов буквально вступить в физическую схватку. Так, дракой между ним и президентом ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, близкой правительству, закончился спор о запрете синтетического мяса. Протест аграриев против распространения синтетических пищевых продуктов политик назвал невежеством и отрицанием прогресса.

Позиция оппозиции

Примечательно, что при голосовании за резолюцию о поддержке Украины воздержалась основная оппозиционная Демократическая партия. Исключение составили несколько особо антироссийски настроенных депутатов, которые подвергли критике своего секретаря Элли Шляйн за "неоднозначную позицию". Они отметили, что она не столь тверда в проукраинской риторике, как ее предшественник Энрико Летта. Та, в свою очередь, объяснила, что решение воздержаться продиктовано тем, что демократы больше не могут давать полный карт-бланш правительству, а вовсе не тем, что у них нет желания поддерживать Украину. Местные наблюдатели расценили такой шаг как знак лидера демократов "Движению "5 звезд", с которым она пытается найти точки соприкосновения в преддверии выборов в региональные органы власти и Европарламент.

"Движение "5 звезд" бывшего премьер-министра Джузеппе Конте вместе с малочисленной группой "Зеленых" и "Левых" возражает против поставок оружия на Украину. По сути, решение изменить парадигму западного отношения к конфликту стало косвенной причиной подрыва предыдущего правительства во главе с Марио Драги. Именно "Движение", не согласное с рядом установок, в том числе по Украине, вышло из обширной правящей коалиции. Сейчас Конте открыто обвинил правительство Джорджи Мелони в полном подчинении Вашингтону.

Конте в 2018 году на своем первом саммите Группы семи высказался (вслед за экс-президентом США Дональдом Трампом) за возвращение к формату "восьмерки" с РФ. Затем в марте 2020 года он обратился за помощью и принял ее от России в самый тяжелый момент, когда пандемия коронавируса охватила Италию. За последнее время он дважды политически "расплачивался" за это: сначала сразу в 2020 году, когда его пытались дискредитировать через публикации в СМИ, а затем ему припомнили "особые отношения" с РФ после начала специальной военной операции на Украине. Конте неоднократно осуждал российские власти за действия на Украине, но он одним из первых начал говорить о необходимости мирных переговоров, возможных только при учете интересов всех сторон. За это его записали в "болельщики за Россию". На самом деле он болеет не за Москву, а за политическое выживание "Движения" или того, что осталось от этой некогда несистемной политической силы. Конте старается удержать голоса, выражая широко распространенное общественное мнение, которое значительно расходится с евроатлантической линией правительства.

Мелони придерживается ее с особой пунктуальностью и исполнительностью, хотя в свое время из оппозиции она активно выступала за отмену антироссийских санкций, введенных в 2014 году, и даже публично с парламентской трибуны признавала право народов на самоопределение (референдум в Крыму).

Вера Щербакова, Рим