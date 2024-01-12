Начальником Генштаба национальной обороны Греции назначили Димитриса Хуписа

Также избрали новых начальников главных штабов сухопутных, военно-морских сил и руководителя главного штаба авиации, сообщил телеканал ERT-news

АФИНЫ, 12 января. /ТАСС/. Генерал-лейтенант Димитрис Хупис, командующий силами специального назначения, назначен начальником Генерального штаба национальной обороны Греции, сменены руководители главных штабов видов вооруженных сил. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

По его данным, под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса состоялось заседание Правительственного совета национальной безопасности (KYSEA) с целью избрания нового начальника Генштаба национальной обороны, новых начальников главных штабов сухопутных и военно-морских сил, а также руководителя главного штаба авиации.

Единогласно были приняты решения об избрании Хуписа начальником Генерального штаба национальной обороны Греции, генерал-лейтенанта Георгиоса Костидиса начальником главного штаба сухопутных сил, вице-адмирала Димитриоса-Эвангелоса Катараса - начальником главного штаба военно-морских сил и генерал-лейтенанта авиации Демосфениса Григориадиса - начальником главного штаба авиации.

Начальнику Генштаба Греции генералу Константиносу Флоросу, уходящему в отставку в связи с окончанием четырехлетнего срока пребывания на должности, присвоено звание почетного начальника этого штаба. Аналогичные решения приняты в отношении уходящих в отставку руководителей главных штабов видов вооруженных сил.