Совбез Абхазии: дата начала функционирования пункта базирования ВМФ РФ неизвестна

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявлял, что развертывание этого пункта в Очамчыре соответствует интересам республики

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Развертывание пункта базирования ВМФ РФ в Очамчырском порту в восточной части Абхазии соответствует ранее достигнутым российско-абхазским договоренностям, но пока дата начала функционирования этого пункта неизвестна. Об этом сообщил в пятницу ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

"У нас есть договоренность о том, что там [в Очамчырском порту] будет пункт базирования [ВМФ РФ]. Когда начнется строительство пункта нам не известно", - сказал Шамба.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что развертывание пункта базирования ВМФ РФ в Очамчыре соответствует интересам республики.

По данным Министерства обороны республики, Очамчырский морской порт в Абхазии уже сейчас полностью соответствует требованиям для базирования кораблей ВМФ России, но там будут построены и дополнительные причальные стенки для кораблей.

В 2010 году между Абхазией и Россией было подписано соглашение по размещению в Абхазии российской военной базы, которое предусматривает и базирование военно-морского флота России в Очамчырском морском порту. В развитие этого соглашения в 2023 году был подписан и соответствующий протокол.