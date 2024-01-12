В НАТО заявили, что удары США и Британии по объектам в Йемене были оборонительными

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Представитель альянса сообщил, что атаки хуситов должны прекратиться

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Удары США и Великобритании по объектам в Йемене носили оборонительный характер, заявил агентству AFP представитель Североатлантического альянса.

"Эти удары носили оборонительный характер и были направлены на сохранение свободы судоходства на одном из важнейших морских путей в мире. Атаки хуситов должны прекратиться", - сказал он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа представители "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.