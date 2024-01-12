Эксперт отметил смену тактики давления армии КНР на Тайвань накануне выборов главы острова

Китай направил воздушные шары и спутники, заявил глава Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня Оу Сифу

ГОНКОНГ, 12 января. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сменила тактику по оказанию давления на Тайвань накануне предстоящих выборов главы администрации острова. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня Оу Сифу.

"В прошлом НОАК запускала ракеты и проводила военные учения, чтобы запугать тайваньских избирателей, однако такие действия слишком провокационны и привели к негативным последствиям как на Тайване, так и на международной арене", - сказал он. "Ракетные запуски и маневры помогали кандидату, который не нравился Пекину, одержать решительную победу. В наши дни НОАК поступает более изощренным образом - они направили воздушные шары и спутники", - добавил Оу Сифу.

"До 11 января 2024 года Китай запустил через Тайваньский пролив 31 метеозонд, а также 4 спутника. В самом начале эти воздушные шары и спутники проходили через воздушное пространство за пределами острова Тайвань, а [затем] летали через территориальное воздушное пространство по мере приближения выборов. Шары летали на высоте 20 или 30 тыс. футов (от 6 до 9 км), а спутники - даже за пределами атмосферы, что не причиняло кому-либо вреда", - пояснил он.

"В то же время это психологическая и когнитивная война в попытке повлиять на выборы. Эффект этой кампании по запуску воздушных шаров и спутников станет известным после дня голосования. В целом это рассматривается скорее в негативном ключе, чем позитивном", - указал он.

Оу Сифу также выразил уверенность в том, что "активность НОАК продолжится и после дня выборов". "Они окажут максимальное военное давление на Тайвань до выборов и будут поддерживать его на значительном уровне после них до дня инаугурации президента [главы администрации], чтобы политика нового президента не отклонилась от продвигаемого Пекином принципа "одного Китая", - резюмировал он.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации Тайваня занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.