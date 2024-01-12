Генсек НАТО примет участие в Давосском форуме

Йенс Столтенберг также проведет двусторонние встречи с международными лидерами, заявили в пресс-службе альянса

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"15, 16 и 17 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет участвовать в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария", - говорится в заявлении.

В нем уточняется, что генсек альянса будет присутствовать на пленарном заседании. "В рамках мероприятия он проведет двусторонние встречи с другими международными лидерами", - добавили в пресс-службе.