В Египте заявили, что направляют порядка 80% от общего количества гуманитарной помощи Газе

Официальный представитель президента Ахмед Фахми отметил, что палестинская проблема является частью национальной безопасности Каира

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Около 80% всей гуманитарной помощи, направляемой жителям сектора Газа, поступает от Египта. Такие сведения привел официальный представитель египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси Ахмед Фахми.

"От 75% до 80% гуманитарной помощи в сектор направляется от египетских государственных и правительственных структур, общественных и гражданских организаций или частных лиц", - отметил Фахми, слова которого привела газета Al-Ahram. Он добавил, что "в настоящее время есть потребность в большем объеме предоставляемой Газе гуманитарной помощи и ускорении процесса ее доставки в анклав".

Представитель египетского президента указал, что приоритетами Каира являются "прекращение кровопролития в Газе" и "предотвращение попыток устранить палестинскую проблему" путем насильственного перемещения жителей Газы со своих земель. "Эта проблема является для Египта частью его национальной безопасности", - отметил Фахми.

Он подчеркнул, что египетские власти "ищут точки соприкосновения в позициях сторон конфликта в Газе", так как, по словам Фахми, "безопасность в регионе может основываться только на общей безопасности и мирном существовании". Комментируя недавний визит в Каир госсекретаря США Энтони Блинкена, представитель египетского лидера заметил, что, по его убеждению, "среди международных держав, как и арабских государств, растет желание положить конец насилию [в Газе] и добиться прекращения огня в форме либо перемирия, либо гуманитарной паузы".