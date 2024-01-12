Эрдоган обвинил Вашингтон и Лондон в попытке превратить Красное море в "море крови"

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Президент Турции сообщил, что США и Великобритания применили непропорциональную силу

АНКАРА, 12 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) и в попытке при этом превратить Красное море в "море крови".

"Они применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови. Израиль делает то же самое в Палестине, - подчеркнул турецкий президент в беседе с журналистами. - В настоящее время мы получаем новости по многим каналам. По разным каналам мы узнаем, что хуситы отвечают успешно".