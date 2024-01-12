На Украине заочно предъявили обвинение митрополиту Луганскому и Алчевскому Пантелеимону

Его обвиняют в "пособничестве РФ"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение митрополиту Луганскому и Алчевскому Пантелеимону. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

"СБУ заочно предъявила обвинение митрополиту <...>, благословившему присоединение Луганска к РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о митрополите Василии Поворознюке (Пантелеимоне). Его обвиняют в "пособничестве РФ". В СБУ добавили, что в сентябре 2022 Поворознюк присутствовал в Кремле на церемонии подписания договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В декабре 2022 года на Украине против митрополита Пантелеимона были введены персональные санкции.