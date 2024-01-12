Процент признанных непригодными к воинской службе украинцев вырос вдвое в 2023 году

По статистике Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, в 2021 году этот показатель составлял 3%, а за девять месяцев 2023 года он вырос до 7%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Процент украинцев, признанных непригодными к воинской службе в 2023 году, более чем вдвое превысил показатель 2021 года. Это следует из данных Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины.

По статистике НАПК, средний процент непригодных к воинской службе на Украине в 2021 году составлял 3%, а за девять месяцев 2023 года он вырос до 7%.

Исходя из данных статистики по сравнению с 2022 годом, наибольший показатель по непригодным зафиксирован в Полтавской области, где такими признаны 20% от общего числа проходивших комиссию. В 2022 году их процент составлял 16%. В Киеве число непригодных выросло с 17% до 18%. Наиболее резко по сравнению с 2022 годом выросло число непригодных в двух областях на юго-востоке страны - в Днепропетровской и соседствующей с ней Запорожской, часть населенных пунктов которой перешла под контроль РФ в результате референдума в 2022 году.

В последнее время на Украине правоохранительные органы неоднократно сообщали о задержании членов медкомиссий по обвинению в коррупции.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома. На этом фоне Зеленский недавно заявил, что военное командование запросило мобилизовать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек.

25 декабря в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Законопроект предполагает ужесточение мер в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенное сокращение числа категорий лиц, имеющих право на отсрочку.