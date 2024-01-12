В Киеве утверждают, что Украина внедрила около 200 стандартов, рекомендованных НАТО

По словам заместителя министра обороны страны Ивана Гаврилюка, речь идет о стандартах, касающихся управления войсками и критериев эксплуатации вооружения и военной техники

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Украина уже ввела 186 стандартов НАТО из 219, рекомендованных ей альянсом. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на заместителя министра обороны страны Ивана Гаврилюка.

По словам чиновника, речь идет о стандартах, касающихся управления войсками и критериев эксплуатации вооружения и военной техники. Еще 123 стандарта Киев внедрил "в инициативном порядке", а в текущем году планируется принять 50 стандартов альянса в секторе безопасности, отмечает агентство.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". В вооруженных силах страны вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским. Каких-либо сроков приема Украины в альянс в Брюсселе не называют. При этом в организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к НАТО невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по теме получения приглашения в альянс. Он указал, что возможное вступление Украины будет иметь очень негативные последствия для европейской безопасности и потребует твердой реакции от РФ.