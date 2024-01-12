Эксперты считают, что хуситы могут нанести массированные ответные удары по целям США

Специалисты также заявили, что Иран не заинтересован в участии в конфликте

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", не обладая высокоточным оружием, тем не менее могут нанести несколько массированных и неприятных ударов по американским целям в качестве ответа на атаку по объектам в Йемене. С таким мнением в беседе с ТАСС поделились опрошенные эксперты по Ближнему Востоку.

"У хуситов есть возможности [ответить]. У них пока нет точных видов вооружений ударных, но если они применят много неточных в одну цель, то это может привести к серьезному поражению. Морские цели в современной войне - цели слабозащищенные и уязвимые. Это будет большой удар по репутации США", - считает профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

В свою очередь, советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин отметил, что хуситы представляют собой достаточно организованную силу, которая получила серьезный опыт в ходе многолетних войн в Йемене и достаточно неплохо оснащена вооружением, в том числе с помощью Ирана. "Но на равных противостоять с США нереально, и никто не может даже так вопрос ставить. Но нанести какие-то несерьезные, весьма неприятные "уколы" они способны", - подчеркнул специалист.

Подключение Ирана и расширение конфликта

При этом оба эксперта схожи в мнениях, что Иран на данном этапе не заинтересован в участии в конфликте. "Позиция Ирана ясна: они не хотят ввязываться, это их твердая позиция, они не желают участвовать в региональных разборках. Они понимают, что это может усугубить ситуацию", - указывает Бакланов. Однако аналитик не исключает, что оказание Ираном помощи пострадавшим хуситам может быть воспринято США как вмешательство в конфликт.

"Ни Иран, ни США не заинтересованы в такой полномасштабной войне, поскольку это слишком серьезные противники и слишком значительный потенциал, - отметил Фитин. - До этого американцы имели дело со странами, которые имеют очень ограниченные военные ресурсы, а Иран - страна с колоссальным, в том числе военным, потенциалом. Американцы это прекрасно понимают".

Фитин также считает, что удар США и Британии по Йемену подтверждает, что "некоторое расширение конфликта уже происходит".