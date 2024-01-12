"Исламское сопротивление Ирака" нанесло удар по американской базе в Сирии

Информации о пострадавших или материальном ущербе в результате удара не приводится

БЕЙРУТ, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", нанесли ракетный удар по американской военной базе около газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

Информации о пострадавших или материальном ущербе в результате удара не приводится.

Во вторник пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер сообщил, что американские силы в Ираке и Сирии подверглись 127 атакам с 17 октября 2023 года. Из них 52 нападения пришлись на американские базы в Ираке и 75 - на базы в Сирии.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в их Telegram-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.