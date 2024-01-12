МИД Ирака назвал атаку на позиции хуситов агрессией против Йемена

По убеждению дипведомства, эскалация приведет не к решению проблемы, а лишь к увеличению ее масштабов

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Иракские власти выступили с осуждением атак США и Великобритании на позиции йеменских мятежников-хуситов движения "Ансар Аллах", рассматривая их как агрессию и нападение на суверенитет Йемена.

"Подтверждая необходимость обеспечения свободы судоходства, Ирак осуждает агрессию против Йемена и его суверенитета" - говорится в специальном заявлении иракского министерства иностранных дел, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По убеждению МИД Ирака, эскалация "приведет не к решению проблемы, а лишь к увеличению ее масштабов".

Иракское внешнеполитическое ведомство, говорится в заявлении, "предупреждало, что продолжение агрессии в Газе и неспособность крупных держав взять на себя ответственность за прекращение конфликта могут привести к его выходу за пределы сектора, повышая риск войны и опасность распространения насилия в регионе". По мнению МИД Ирака, возможное решение заключается в "выполнении Советом Безопасности ООН своих обязанностей и принятии им резолюции, которая остановит жестокую войну против палестинцев в Газе".

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.