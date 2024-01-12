СМИ: Вашингтон не предлагал Риму участвовать в ударах по хуситам в Йемене

Однако США обращались к Италии с просьбой подписать совместную декларацию с Великобританией и другими союзниками, передает ANSA

РИМ, 12 января. /ТАСС/. США не просили Италию присоединиться к ударам по позициям йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", но обращались с просьбой подписать совместную декларацию с Великобританией и другими союзниками. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источник в правительственном дворце Киджи, напомнив, что Рим не подписал документ.

"Мы работаем над снижением напряженности в Красном море и задействованием европейской коалиции по обеспечению свободного судоходства в регионе", - приводит агентство слова своего собеседника.

Ранее министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни сообщил, что США проинформировали Италию об ударах, и пояснил, что страна не могла в них участвовать без обсуждения этого вопроса в парламенте.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Италии до этого сообщало, что Соединенные Штаты и Великобритания предлагали республике принять участие в нанесении ударов по объектам хуситов, но власти отказались.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в Йемене. Президент США Джо Байден объявил, что операция стала ответом на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и носит оборонительный характер. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов. По словам военного представителя "Ансар Аллах" Яхьи Сариа, столица Сана и провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада подверглись 73 ударам, в результате которых погибли пять хуситов, еще шестеро были ранены.