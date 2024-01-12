Минздрав Газы сообщил о 23,7 тыс. жертв с начала эскалации

С октября 2023 года более 60 тыс. человек получили ранения

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Число жертв бомбардировок и обстрелов израильскими силами территории сектора Газа с начала периода резкой эскалации напряженности в анклаве превысило 23,7 тыс. Такие данные привело министерство здравоохранения Газы.

"С начала октября прошлого года в результате агрессии Израиля в секторе погибло 23 708 человек", - говорится в заявлении ведомства, которое привел телеканал Al Hadath. За тот же период, отмечает Минздрав, ранения в анклаве получили более 60 тыс. человек.

За минувшие 24 часа, указало министерство, в результате израильских атак в Газе был убит 151 палестинец, почти 250 получили ранения.