Welt: ВСУ сократили применение артиллерии на 90% по сравнению с летом

Корреспондент телеканала Гуидо Шмидтке отметил, что это связано с нехваткой артиллерийских боеприпасов

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сократили применение артиллерии на 90% по сравнению с летними показателями. Об этом заявил корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире телеканала Welt.

"Частота [обстрелов] украинской артиллерии снизилась на 90% по сравнению с летом из-за нехватки артиллерийских боеприпасов", - сказал Шмидтке. Он напомнил, что в конце 2023 года ФРГ передала Украине 20 тыс. артиллерийских снарядов, в этом году поставит еще 140 тыс. снарядов. "Но если исходить из того, что Украине ежедневно требуются от 2 тыс. до 5 тыс. артиллерийских снарядов <...>, то эти [поставки] - капля в море", - пояснил журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский признал 17 ноября, что украинской армии придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву. По его словам, фокус западных стран смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке. Украина, в частности, уже стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов, добавил Зеленский.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по прибытии на встречу Совета ЕС 14 ноября, что Евросоюзу следует исходить из того, что оглашенная в феврале цель по поставкам Украине 1 млн снарядов в течение года не будет выполнена. Руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель 13 ноября сообщал, что пока Украине в 2023 году поставили 300 тыс. снарядов. Задача предоставить Украине 1 млн снарядов и ракет была сформулирована Боррелем в конце февраля 2023 года, утверждена странами ЕС и позиционировалась как средство поддержки весеннего наступления украинских военных.