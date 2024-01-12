Варшава отрицает связь задержанного ФСБ с польскими спецслужбами

Центр общественных связей ФСБ ранее сообщил о задержании сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбой Польши

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Варшава отрицает сведения ФСБ РФ о том, что задержанный сотрудник режимного предприятия Пензенской области работал на польские спецслужбы. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

"Любую информацию, распространяемую [по этому поводу] российской стороной, <> следует считать фейком", - ответил Шейна на запрос портала Onet.pl.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбой Польши. По версии следствия, "российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).