В Таиланде считают приоритетным привлечение большего числа туристов из России

Глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун отметила, что ведомство продолжит работать со всеми вовлеченными сторонами, чтобы внести вклад в обеспечение большей безопасности пребывания российских туристов

БАНГКОК, 12 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Таиланд уделяет первостепенное внимание привлечению еще большего числа туристов из России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила глава Туристического управления Таиланда (TAT) Тхапани Киатпхайбун.

"Я хотела бы поблагодарить российских туристов. Как вы знаете, мы прогнозировали в 2023 году, что около 1 млн туристов из России посетят Таиланд, однако по итогам года мы в итоге приняли 1,48 млн россиян. Это значительный показатель. В этой связи правительство, а также Министерство туризма и Туристическое управление Таиланда уделяют первостепенное внимание привлечению еще большего числа россиян", - сказала она.

Глава TAT отметила, что возглавляемое ею ведомство продолжит "тесно работать со всеми вовлеченными сторонами, чтобы внести вклад в обеспечение большей безопасности пребывания российских туристов".

Киатпхайбун в пятницу в Бангкоке приняла участие в презентации информационной кампании Thais Always Care, призванной повысить осведомленность жителей Таиланда о принципах гостеприимства, стандартах безопасности и других проблемах, с которыми могут сталкиваться туристы из разных стран.

Россияне по итогам 2023 года заняли пятое место среди всех национальных групп туристов, посетивших Таиланд. При этом турпоток из России в королевство вышел на допандемийный уровень. С 1 ноября россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое в одностороннем порядке в октябре 2023 года таиландским правительством правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно.

Наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется курортная провинция Пхукет, расположенная на одноименном острове. Только в международный аэропорт Пхукета в 2023 году прибыли более 800 тыс. россиян. На этом острове они являются самой многочисленной национальной группой среди иностранных туристов.