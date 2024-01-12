Полиция Греции исключила вероятность присутствия взрывчатки в конверте в посольстве РФ

По данным ERT-news, греческие компетентные органы изучают содержание конверта

АФИНЫ, 12 января. /ТАСС/. Греческие полицейские исключили возможность наличия взрывчатого вещества в конверте, который поступил в посольство РФ в Афинах. Как сообщил телеканал ERT-news, сейчас полиция проверяет содержащийся в нем порошок на биологические компоненты.

По сообщению телеканала, греческие компетентные органы изучают содержание конверта с порошком, ранее обнаруженного в почте посольства. В дипмиссию уже прибыла группа полицейских по обезвреживанию взрывчатых веществ, которая исключила вероятность присутствия соответствующих веществ в конверте.

К посольству, согласно протоколу, направлялась специальная группа пожарной команды по реагированию на стихийные бедствия. Была развернута предназначенная для случаев с биологическим агентом надувная камера, чтобы проверить конверт на первом этапе и передать его для дальнейшего изучения в лабораторию. На место выехал представитель Национальной организации общественного здравоохранения, отмечает телеканал.

Ранее журналистам сообщили в посольстве РФ, что угроз жизни и безопасности сотрудников дипмиссии РФ из-за получения конверта с неизвестным веществом нет. По словам дипломата, утром из отделения греческой почты в посольство поступил конверт, на котором в качестве страны-отправителя была указана Финляндия. "Конверт без вскрытия был проверен сотрудниками посольства на наличие постороннего содержимого. Установлено, что в нем находится субстанция, напоминающая порошок. Согласно действующим в таких случаях правилам, на место были оперативно вызваны специализированные греческие службы, которые провели первоначальную проверку и увезли конверт на дальнейшее исследование", - рассказал представитель посольства.

Дипломат уточнил, что письмо было адресовано посольству России в Афинах. По его словам, экспертиза вещества из конверта займет некоторое время. Греческие власти должны уведомить посольство о ее результатах.