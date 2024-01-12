Израиль сообщил об уничтожении за время боев в Газе более 700 ракетных установок ХАМАС

По данным армейской пресс-службы, военнослужащие действуют в секторе Газа, захватывая и уничтожая сотни ракет, в том числе большой дальности

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Израильские военные уничтожили в ходе наземной операции в секторе Газа более 700 ракетных установок, использовавшихся вооруженными сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля действуют в секторе Газа, захватывая и уничтожая сотни ракет, в том числе ракет большой дальности, и захватывая и уничтожая ракетные пусковые установки. С начала наземной операции в результате авиаударов и действий сухопутных сил было уничтожено более 700 ракетных установок", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.