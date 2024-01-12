Мадрид заверил, что не будет участвовать в возможной миссии ЕС в Красном море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По информации Reuters, министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что королевство уважает действия других стран в регионе

МАДРИД, 12 января. /ТАСС/. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заверила, что королевство не будет участвовать в возможной новой миссии ЕС в Красном море. Об этом сообщило агентство EFE.

По его данным, глава ведомства заявила о соответствующем решении на фоне предложения Евросоюза о создании специальной операции по патрулированию в регионе. Как сообщает агентство Reuters, Роблес также отметила, что Мадрид уважает действия других стран в Красном море.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЕС рассматривает возможность проведения собственной военно-морской операции на фоне продолжающихся атак йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море. По его информации, на этой неделе страны - члены ЕС ведут переговоры о готовности покрыть расходы операции, решение по этому вопросу может быть принято 22 января на встрече министров иностранных дел стран сообщества.