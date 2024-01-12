Представители МВД Таджикистана ознакомились с опытом Национального бюро Интерпола МВД РФ

В ходе визита также состоялись встречи с руководством подразделений российского министерства, где был отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества

ДУШАНБЕ, 12 января. /ТАСС/. Вопросы взаимодействия в сфере борьбы с международной преступностью обсудили в рамках встречи в Москве представителей Министерства внутренних дел (МВД) Таджикистана с сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России. Об этом сообщил пресс-центр МВД Таджикистана.

"Делегация Министерства внутренних дел Таджикистана ознакомилась с деятельностью Национального центрального бюро Интерпола МВД России. При этом были рассмотрены вопросы сотрудничества в борьбе с международными преступлениями, в том числе [взаимодействие] с международной организацией уголовной полиции Интерпол", - говорится в сообщении.

Делегаты изучали опыт российских коллег, поделились своими наработками и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по вопросам, представляющим взаимный интерес. Кроме того, представители МВД Таджикистана ознакомились в Главном управлении МВД РФ с организацией криминалистических исследований и применением современных информационных технологий в деятельности полиции.

По данным пресс-центра, в ходе визита состоялись встречи с руководством подразделений российского министерства, где был отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества.