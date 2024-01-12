Бойцы ХАМАС и "Исламского джихада" обстреляли позиции израильской армии в Хан-Юнисе

По данным телеканала Al Jazeera, Израиль нанес воздушный удар по населенному пункту Джухр-эд-Дик в центральной части сектора Газа

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Бойцы группировок "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло палестинского движения ХАМАС) и "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима", боевое крыло палестинского движения "Исламский джихад") провели в секторе Газа совместную операцию против подразделений израильской армии.

Они нанесли минометные удары по скоплениям живой силы израильских военных в районе мечети Халима в центре Хан-Юниса, сообщает Telegram-канал "Сарая аль-Кудс". О потерях и ущербе пока информации нет.

Кроме того, активисты боевого крыла "Исламского джихада" ведут ожесточенные бои с военнослужащими еврейского государства в центральных районах Хан-Юниса, используя пулеметы и гранатометы.

Тем временем, как сообщает телеканал Al Jazeera, Израиль нанес воздушный удар по населенному пункту Джухр-эд-Дик в центральной части сектора Газа. Информация об ущербе и пострадавших не поступала.