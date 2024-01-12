Литва призвала найти механизмы обхода вето Венгрии на помощь ЕС Украине

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене поделилась тревожными настроениями в Киеве, о которых ей сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Вильнюс призывает заинтересованные стороны к поиску механизма преодоления вето Будапешта на оказание финансовой помощи Киеву. Об этом заявила журналистам министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене.

"Евросоюз должен помочь Украине найти возможность получения помощи ЕС для обеспечения социальной защиты в обход отказа Венгрии одобрить это", - сказала она.

Литовский министр поделилась тревожными настроениями в Киеве, о которых ей сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. "Министр была откровенна и сказала, что, если ожидаемая помощь не поступит до марта, ее страна не сможет обеспечить финансирование социальной сферы", - утверждала Навицкене. Это, по ее словам, осложнит выплату пенсий и оказание помощи пострадавшим от боевых действий.