Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности

По словам украинского президента Владимира Зеленского, обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщает издание "Европейская правда", корреспондент которой присутствовал на церемонии подписания. В настоящий момент Сунак находится в Киеве с визитом.

По словам украинского президента, "обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО".

Сунак также объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на £2,5 млрд. Это на £200 млн больше показателей предыдущих двух лет. Зеленский, со своей стороны, добавил, что Лондон обещает продолжить помощь в последующие годы. "Британия гарантирует 2,5 млрд на этот год, и эта помощь продолжится в последующие годы. Срок действия - 10 лет", - цитирует украинского президента "Европейская правда".

Ранее британское правительство сообщило, что стороны "подпишут историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности и что Великобритания станет первой страной Группы семи, заключившей конкретное соглашение о гарантиях безопасности", которые государства - члены объединения обещали предоставить Киеву на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Кроме того, договор обяжет Великобританию "консультироваться с Украиной" в случае еще одного конфликта с РФ и предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны.

Ранее Сунак пообещал передать Украине крупнейшую партию дронов, которую "Украине когда-либо передавали иностранные государства".