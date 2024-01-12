Президент Приднестровья продлил на 60 суток режим опасности в связи с угрозой терактов

Он будет действовать до 14 марта

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский продлил срок действия желтого уровня террористической опасности в регионе до 14 марта.

"Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого - желтого - уровня террористической опасности на 60 суток", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента Приднестровья. Эти меры предусматривают усиленное патрулирование в населенных пунктах, на въезде в которые в прошлом году были установлены блокпосты и дежурит вооруженная охрана.

Ранее сегодня Министерство государственной безопасности Приднестровья обвинило молдавских силовиков в обучении боевых групп для совершения терактов в регионе. По данным ведомства, подготовку под руководством зарубежных инструкторов проходят более 60 человек, в основном прибывших с Украины и имеющих боевой опыт.

В апреле прошлого года в республике произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал.

Красносельский тогда заявлял, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в содействии спецслужбы Молдавии. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая 2023 года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.