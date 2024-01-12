Глава МИД Швеции заявил о готовности страны поддержать миссию ЕС в Красном море

Стокгольм полностью поддерживает усилия, направленные на поддержание безопасности и свободного судоходства в регионе, сообщил министр иностранных дел Тобиас Билльстрём

СТОКГОЛЬМ, 12 января. /ТАСС/. Швеция готова поддержать возможную новую миссию ЕС в Красном море. Об этом газете Göteborgs-Posten сообщил министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

"Швеция полностью поддерживает усилия, направленные на поддержание безопасности и свободного судоходства в регионе. Швеция также изучает возможности поддержки усилий в Красном море", - сказал министр.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЕС рассматривает возможность провести собственную военно-морскую операцию в связи с продолжающимися атаками йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море. По его информации, на этой неделе страны - члены ЕС ведут переговоры о готовности покрыть расходы операции, решение по этому вопросу может быть принято 22 января на встрече министров иностранных дел стран сообщества.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения "Ансар Аллах" в городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.