Глава МИД Израиля в ответ на заявления Эрдогана напомнил Турции об армянах и курдах

Исраэль Кац назвал безосновательными упреки Турции в отношении Израиля в свете военной операции в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Упреки Турции в отношении Израиля в свете военной операции в секторе Газа не имеют оснований, Анкаре стоит помнить о судьбе армян и курдов. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац после очередных критических высказываний турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля.

"Президент Турции Тайип Эрдоган из страны, имеющей в своем прошлом геноцид армян, теперь хвастается необоснованными обвинениями в адрес Израиля. Мы помним об армянах, о курдах. Ваша история говорит сама за себя. Израиль обороняется, а не разрушает, выступая против ваших варварских союзников", - написал Кац на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее в пятницу Эрдоган выразил надежду, что Израиль будет осужден Международным судом ООН за свои действия в секторе Газа, которые, по мнению турецкого лидера, имеют признаки военных преступлений.

Иск в Международный суд ООН в Гааге против Израиля был подан властями ЮАР в связи с возможным нарушением израильской стороной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В документе утверждается, что действия Израиля в секторе Газа можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Израильская сторона эти обвинения отвергла, назвав позицию ЮАР лицемерной, и попросила на слушаниях снять это дело с рассмотрения. Кац выразил по итогам судебных слушаний мнение, что ЮАР сама нарушает конвенцию о геноциде, поддерживая радикальное палестинское движение ХАМАС, которое в Израиле считается террористической организацией и против которого ведется военная операция в Газе.