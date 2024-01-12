В Чехии поддержали операцию США и Великобритании против хуситов

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД республики Петр Гладик сообщил, что был проинформирован о ней заблаговременно

ПРАГА, 12 января. /ТАСС/. Чехия поддерживает нанесение военными США и Великобритании ударов по объектам мятежников-хуситов в Йемене. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД республики Петр Гладик.

"Чехия поддерживает операцию", - приводит его слова информационное агентство ЧТК. Гладик сообщил, что республика была проинформирована о ней заблаговременно. США и Великобритания, согласно дипломату, аргументированно обосновали необходимость ее осуществления.

В Йемене, как отметило агентство, пребывают несколько граждан Чехии, с которыми МИД поддерживает контакт. Они находятся в южных районах этой страны, которые не контролируются хуситами.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.