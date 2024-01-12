Британия дополнительно поставит Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

Премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что стоимость нового пакета оборонной помощи Украине составит $3,19 млрд

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Великобритания в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Об этом сообщил премьер-министр королевства Риши Сунак на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

"Великобритания объявляет сегодня о своем самом большом с момента начала войны отдельно взятом пакете оборонной помощи Украине стоимостью £2,5 млрд ($3,19 млрд - прим. ТАСС). Он будет включать в себя больше противовоздушной техники, больше противотанкового оружия, больше ракет более дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов, подготовку еще тысяч украинских военнослужащих", - сказал глава правительства, выступление которого транслировал телеканал Sky News.