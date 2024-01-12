"Исламское сопротивление Ирака" утверждает, что атаковало цель в израильском Эйлате

Отряды радикалов применили "соответствующее оружие", сообщает Al Jazeera

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Военизированные отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" объявили о нанесении удара по цели, расположенной в израильском городе Эйлат на берегу Красного моря. Об этом утверждается в заявлении, распространенном радикальным движением.

"Сторонники "Исламского сопротивления Ирака" сегодня ранним утром атаковали жизненно важную цель в Эйлате", - говорится в заявлении, которое привел телеканал Al Jazeera. В нем указывается, что отряды радикалов применили "соответствующее оружие". О результативности обстрела территории Израиля информации не приводится.

Официальных комментариев с израильской стороны по данному поводу не поступало.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в их Telegram-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".