На севере Израиля впервые за сутки объявили воздушную тревогу

Последний раз военные сообщали о сигналах тревоги в 17:00 мск 11 января

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе населенного пункта Ханита на севере Израиля возле границы с Ливаном, предупреждая об угрозе ракетного обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в Ханите на севере Израиля", - говорится в сообщении.

Это первое оповещение со стороны израильской армии о воздушной тревоге на территории страны за сутки. Последний раз военные сообщали о сигналах тревоги в 17:00 мск в четверг, тогда под угрозой обстрела был город Кирьят-Шмона, также расположенный на севере страны недалеко от границы с Ливаном.