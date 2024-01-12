В одесском областном военкомате подтвердили проведение рейдов в общественном транспорте

ТЦК заявил, что проводит мероприятия по оповещению в рамках всеобщей мобилизации всеми способами, которые обеспечат соответствующий охват военнообязанных граждан

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Одесский областной центр территориального комплектования (ТЦК, аналог военкомата) заявил, что проводит "мероприятия по оповещению" в рамках всеобщей мобилизации "всеми способами, которые обеспечат соответствующий охват военнообязанных граждан", фактически подтвердив сообщения СМИ о рейдах в общественном транспорте.

9 января издание "Страна" сообщило, что в Одессе сотрудники ТЦК начали проводить рейды по поиску военнообязанных в общественном транспорте. Издание привело в пример несколько случаев, когда военкомы останавливали трамвай или троллейбус, выводили из него всех мужчин и сажали в автобус.

"На Украине продолжаются мероприятия по оповещению военнообязанных в рамках всеобщей мобилизации. В связи с низким качеством выполнения своих гражданских обязательств соответствующей категории людей, военное командование, в условиях военного положения, в пределах компетенции вынуждено осуществлять меры оповещения всеми способами, которые обеспечат соответствующий охват военнообязанных граждан Украины", - говорится в сообщении на странице областного ТЦК в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ТЦК добавили, что на территории, где действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств и проверку документов, а в случае необходимости проведения досмотра вещей, транспортных средств, служебных помещений и жилья, за исключением ограничений, установленных конституцией. В военкомате призвали граждан самостоятельно являться в территориальные центры комплектования, не обязательно дожидаясь повестки.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей военкоматов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

В декабре 2023 года Зеленский заявил, что военное командование потребовало призвать в армию еще 500 тыс. человек. В этих условиях в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, который предлагал ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенно сократить число категорий лиц, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы. После появления в прессе этого законопроекта на пунктах пропуска на границе со странами ЕС выстроились очереди из желающих покинуть Украину, а в соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд. На фоне серьезного резонанса вокруг законопроекта многие депутаты украинского парламента выступили с критикой, а документ был возвращен на доработку правительству.