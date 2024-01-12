Военные Литвы потребовали от властей обеспечить армию танками

Такой техники в настоящее время в армии Литвы нет, но существуют планы формирования и развертывания в вооруженных силах дивизии, в составе которой был бы танковый батальон

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Тяжелая бронетехника, в том числе танки, должны быть на вооружении армии Литвы. Об этом заявил в выступлении перед общественностью командующий вооруженным силами генерал Вальдемарас Рупшис.

"Мы доводим до политического руководства, что нам необходимы военные средства для проведения контратак и захвата тех или иных объектов. Речь идет о механизированных и танковых подразделениях, которые Литве нужны обязательно", - сказал он.

Как отметил командующий, в определенных кругах пытаются на первое место выдвинуть тот или иной вид вооружения. Он считает этот поход ошибочным. "Мы сегодня слышим разговоры: танки или дроны, дроны или артиллерия. Это странные разговоры, - подчеркнул генерал. - Не может быть то или другое, необходимо все".

По его оценке, война в современных реалиях является комплексом мер. "Без одного какого-либо элемента не будут действенны и другие", - считает Рупшис.

Танковой техники в настоящее время в армии Литвы нет, но существуют планы формирования и развертывания в вооруженных силах дивизии, в составе которой был бы танковый батальон. Самой крупной войсковой единицей в армии Литвы сейчас является бригада.