Генсек ОДКБ заявил, что организация обладает потенциалом для решения задач в 2024 году

Имангали Тасмагамбетов отметил, что реализация приоритетов Казахстана в период председательства в ОДКБ предполагает новые задачи по совершенствованию военной составляющей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) имеет необходимый потенциал для решения задач объединения в 2024 году. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Реализация приоритетов Республики Казахстан в период председательства в организации в 2024 году, а также решений ноябрьской 2023 года сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ предполагает новые многоплановые задачи по совершенствованию военной составляющей ОДКБ, для их решения есть готовность и необходимый потенциал", - сказал он. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба организации Владислав Щегрикович, с такими заявления генсек выступил в ходе мероприятия по подведению итогов деятельности Объединенного штаба ОДКБ за 2023 год и обозначению приоритетов на 2024 год.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, выступая с докладом, среди приоритетных задач 2024 года отметил совершенствование нормативной правовой базы по развитию военной составляющей ОДКБ, продолжение работы совместно с Секретариатом ОДКБ и оборонными ведомствами по совершенствованию системы кризисного реагирования. В их числе также качественная подготовка и успешное проведение мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки, а также участие в подготовке и проведении заседаний Совета министров обороны и Военного комитета ОДКБ, добавил Сердюков.

Генсек ОДКБ, подводя итоги за 2023 год, отметил, что поставленные цели во многом были достигнуты благодаря большому вкладу государств - членов организации в укрепление военного сотрудничества в формате ОДКБ.

Как уточнил начальник Объединенного штаба, основные усилия в прошлом году были сосредоточены на реализации задач по повышению оперативности принятия решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, дальнейшему развитию компонентов войск и их подготовке к выполнению задач по предназначению. Сердюков также отметил, что совершенствование системы кризисного реагирования рассматривалось как одно из важнейших направлений деятельности и осуществлялось с учетом опыта реагирования организации на ситуацию, сложившуюся в Казахстане в январе 2022 года.