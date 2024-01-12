Кипр заявил, что не участвует ни в каких военных операциях

Официальный представитель МИД республики Теодорос Гоцис таки образом прокомментировал сообщения о том, что британские самолеты, наносившие удары по объектам движения "Ансар Аллах" в Йемене, взлетали с военной базы Великобритании Акротири на Кипре

НИКОСИЯ, 12 января. /ТАСС/. Кипр не участвует ни в каких военных операциях и находится в постоянном контакте с британскими властями по поводу использования ими своих баз на острове. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД республики Теодорос Гоцис, комментируя сообщения о том, что британские самолеты, наносившие удары по объектам движения "Ансар Аллах" в некоторых городах Йемена, взлетали с военной базы Великобритании Акротири на Кипре.

"Республика Кипр не участвует ни в каких операциях военного характера", - сказал Гоцис. "Что касается использования британских баз на Кипре, правительство находится в постоянном контакте с Великобританией, всегда в рамках [действующего между двумя странами] договора и его сопроводительных документов", - приводит слова представителя МИД Кипрское информационное агентство. База Акротири является суверенной территорией Великобритании, и власти в Лондоне формально не обязаны информировать кипрское правительство о своей деятельности на этом военном объекте.

"Как государство <...> со значительным морским присутствием, мы ясно подчеркиваем необходимость положить конец всем действиям, которые угрожают свободному и безопасному судоходству и ставят под угрозу <…> безопасность региона", - подчеркнул Гоцис.