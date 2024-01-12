В Киеве сообщили о нахождении группы украинских моряков в плену у хуситов

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что его страна работает над их возвращением

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Четверо украинских моряков находятся в плену у мятежников-хуситов в Йемене. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Четверо наших моряков находятся в плену у хуситов", - приводит его слова агентство РБК-Украина.

Зеленский утверждает, что Киев работает над их возвращением.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.