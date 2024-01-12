Постпред Израиля предложил ООН сесть на скамью подсудимых суда в Гааге

По мнению Гилада Эрдана, иск ЮАР к Израилю "демонстрирует, как ООН и ее институты стали оружием в руках террористических организаций"

ООН, 12 января. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан полагает, что всемирная организация должна предстать перед Международным судом ООН в Гааге в качестве соучастника преступлений палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении Эрдана, распространенном израильским постпредством.

"Именно ООН должна сидеть на процессе в Гааге за то, что закрыла глаза, выступив соучастником сооружения террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет", - убежден Эрдан.

По его мнению, иск ЮАР к Израилю по обвинению в геноциде, который сейчас рассматривается Международным судом в Гааге, "демонстрирует, как ООН и ее институты стали оружием в руках террористических организаций".

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Рассмотрение дела по существу начнется позднее и, как ожидается, займет минимум несколько лет. Прошедшие 11-12 января слушания касались предупредительных мер, направленных, по словам представителей ЮАР, на то, чтобы защитить палестинцев от "дальнейшего серьезного и непоправимого" нарушения их прав. В ходе своего выступления адвокаты истца заявили, что Израиль проводит политику апартеида в отношении Палестины, а военная операция в секторе Газа является геноцидом. Они попросили суд обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа и принять шаги с целью предотвращения геноцида палестинского народа. Ожидается, что вердикт суда по предупредительным мерам будет вынесен в течение нескольких недель. Решения суда являются обязательными, но у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению.