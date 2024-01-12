Вице-спикер парламента Словакии осудил удары США по хуситам в Йемене

Словакия хочет мира и отвергает войну, подчеркнул Любош Блаха

БРАТИСЛАВА, 12 января. /ТАСС/. Вице-спикер Национального совета (однопалатного парламента) Словакии социал-демократ Любош Блаха осудил удары Великобритании и США по объектам йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

"Бомбардировщики США и Великобритании атаковали суверенный Йемен. Я жду, что весь западный мир осудит эту американскую агрессию и запретит участие американских атлетов в спортивных мероприятиях, - написал он в своем Telegram-канале. - Американцам можно вести войну против независимых государств?"

В знак солидарности с хуситами, по словам Блахи, в братиславских кафе могут быть вывешены флаги Йемена и Палестины. "Мы хотим мира и отвергаем войну, в том числе на Украине, в том числе в секторе Газа, в том числе в Йемене", - подчеркнул он. Вице-спикер также проинформировал, что встретился с послом Ирана в Словакии, до сведения которого довел эту позицию.