В Турции отменили ордер на арест сына президента Сомали по делу о ДТП

Вдова умершего отозвала свою жалобу, поданную на этапе расследования, сообщило агентство DHA

АНКАРА, 12 января. /ТАСС/. Судебные власти Турции отменили ордер на арест сына президента Сомали, который дал в Стамбуле показания по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого является. Об этом сообщает агентство DHA.

Дело было направлено на промежуточное слушание, состоявшееся в пятницу. На него, как сообщается, был доставлен и сам сын сомалийского лидера Хасана Шейха Мохамуда. По окончании дачи показаний ордер на его арест был отменен. Он должен был быть взят под стражу перед основным слушанием, которое было запланировано на 16 января.

Ранее суд постановил арестовать его в связи с возбуждением уголовного дела по факту наезда на мотокурьера в Стамбуле, который впоследствии умер в больнице. Прокуратура запросила для сына президента Сомали наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет по статье о "причинении смерти по неосторожности".

DHA отмечает, что суд также отменил запрет на выезд фигуранта из Турции и освободил его от участия в дальнейших слушаниях. Вдова умершего отозвала свою жалобу, поданную на этапе расследования, сообщает агентство.

ДТП произошло 30 ноября. Машина, за рулем которой был сын лидера Сомали, наехала на мотокурьера в Стамбуле. 6 декабря он умер в больнице от полученных травм. Водитель был отпущен после составления протокола и 2 декабря покинул Турцию. Однако правозащитники обнаружили несоответствия первого протокола о ДТП, в котором вся вина возложена на курьера, с последующими отчетами. В связи с этим власти запросили дополнительные проверки и отчеты о произошедшем.

Ранее президент Сомали в интервью агентству Associated Press назвал произошедшее несчастным случаем. Он уточнил, что к моменту вылета из страны в отношении его сына не был выдан ордер на арест, а его временное отсутствие в Турции вызвано деловой необходимостью. Президент Сомали посоветовал своему сыну вернуться в Турцию и предстать перед судом.