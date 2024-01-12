МИД Сирии заявил, что США ударами по Йемену пытаются отвлечь внимание от войны в Газе

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Нападение подтверждает, что США "являются партнерами израильских агрессоров", считают в сирийском ведомстве

БЕЙРУТ, 12 января. /ТАСС/. Сирия осуждает американо-британскую агрессию против Йемена, которая представляет угрозу для безопасности и стабильности в районе Красного моря. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, переданном агентством SANA.

"Воздушные удары по Йемену нанесены Соединенными Штатами и Британией с тем, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от варварской войны в секторе Газа, - отмечается в документе. - Эта отчаянная попытка направлена на то, чтобы позволить Израилю избежать ответственности за военные преступления, совершенные им против палестинского народа".

По мнению сирийского МИД, "нападение на Йемен подтверждает, что США являются партнерами израильских агрессоров, а представители американской администрации выступают адвокатами оккупационных властей, игнорируя международное право и жестокие массовые убийства мирных жителей в Газе".

В этой связи, как подчеркивается в тексте, правительство Сирии приветствует инициативу Южно-Африканской Республики, которая подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге. "Это очень важный шаг, учитывая, что Израиль должен понести наказание за свои преступления против палестинского народа, которые продолжаются на протяжении 75 лет", - указывается в заявлении МИД Сирии.