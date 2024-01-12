Демократы США отвергли требования республиканцев по ужесточению контроля на границе

The Hill пишет, что представители Демократической партии поддерживают выделение новых средств на обеспечение безопасности на американо-мексиканской границе, но не ужесточение миграционной политики

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Американские конгрессмены-демократы отвергают требования спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) о необходимости мер по ужесточению пограничного контроля и пресечению нелегальной миграции в рамках инициативы по оказанию помощи Украине. Об этом сообщила газета The Hill.

Как отмечает издание, демократы поддерживают выделение новых средств на обеспечение безопасности на американо-мексиканской границе, но не ужесточение миграционной политики, за которое выступают республиканцы. Законодатели из Демократической партии намерены блокировать любые инициативы со средствами на помощь Украине, которые будут включать эти положения по границе. В свою очередь Джонсон заявил, что республиканцы будут выступать против пакетов помощи Киеву, которые не будут содержать ужесточения пограничного контроля, в том числе и строительство новых участков стены на границе.

Кроме того, отмечает издание, в контролируемом демократами Сенате Конгресса законодатели также не могут добиться компромисса по инициативе, которая бы включала меры по обеспечению безопасности на границе и помощь Украине. Если у сенаторов все же это получится и они утвердят компромиссный законопроект, то он может столкнуться с серьезными трудностями в нижней палате законодательного органа, где большинство за республиканцами, отмечает The Hill.

Демократы полагают, что Джонсон стремится сорвать новые ассигнования Украине, увязав их с положениями об иммиграции, которые будут отвергнуты оппонентами. Такая стратегия, отмечает газета, позволит спикеру свалить вину за тупиковую ситуацию на демократов. "Республиканцы оставляют украинцев без поддержки, - приводит издание слова конгрессмена Хуана Варгаса (демократ от штата Калифорния). - Это печально. Я думаю, что это ужасная ситуация, но именно это, по-моему, они (республиканцы - прим. ТАСС) и делают".

Вашингтонская администрация направила в октябре 2023 года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Джонсон несколько раз предупреждал о намерении увязать предоставление дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.