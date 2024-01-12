Последствия атаки США и Британии по объектам в Йемене. Главное

Представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) после нанесения в ночь на 12 января США и Великобританией ударов по их объектам пригрозили атаковать "источники угрозы" как на суше, так и на море.

Сами удары хуситы назвали "невпечатляющими". В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что "добились хорошего эффекта". Саму операцию в Вашингтоне охарактеризовали как оборонительную в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" на суда в Красном море.

ТАСС собрал основное о последствиях американо-британской операции.

Заявления США

В Военно-воздушных силах США сообщили, что нанесли удары более чем по 60 целям на 16 объектах "Ансар Аллах". Атаку провели с использованием самолетов, кораблей и подводных платформ по складам боеприпасов, пусковым установкам и радиолокационным системам ПВО в ряде городов Йемена, включая столицу Сану и Ходейду. В заявлении ВВС США говорится, что в нанесении ударов участвовали "военные и морские ударные и вспомогательные средства коалиции со всего [Ближневосточного] региона".

В Белом доме уточнили, что операция была проведена "совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов".

Заявления Великобритании

В Лондоне считают, что действовали в рамках международного права при нанесении ударов по территории Йемена. В британском правительстве пояснили, что Великобритании разрешено "использовать силу в тех случаях, когда самооборона является единственным возможным средством борьбы с действительным или неизбежным вооруженным нападением".

Военно-морские силы Великобритании продолжают патрулировать Красное море "для сдерживания дальнейшей агрессии хуситов", говорится в заявлении премьер-министра королевства Риши Сунака.

При этом Британия не планирует наносить новые удары по позициям хуситов, сообщил представитель премьера, слова которого приводит агентство Reuters.

Реакция хуситов

Официальный представитель йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям заявил, что атаки на связанные с Израилем гражданские суда в Красном море продолжатся, несмотря на агрессию Соединенных Штатов и Британии. По его словам, судоходство в Красном море "не находилось под угрозой", а Йемен лишь оказывает поддержку палестинцам в секторе Газа.

По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

Мухаммед Абдель Салям также заявил, что удары по Йемену наносили только Британия и США. По его словам "не существует никакой коалиции", движение поддерживает контакты с большинством упомянутых США государств, "они заверили, что не участвовали в операции".

Военный представитель движения Яхья Сариа уточнил, что США и Британия нанесли 73 удара, погибли пять хуситов, еще шесть были ранены. При этом в движении утверждают, что атака не повлекла серьезного ущерба "ни на материальном, ни на стратегическом уровне". Сариа заверил, что "преступная агрессия" не останется без ответа.

Международная реакция

В НАТО заключили, что удары США и Великобритании по объектам в Йемене носили оборонительный характер. В поддержку Вашингтона и Лондона также выступили Германия, Дания и Чехия. В МИД ФРГ считают, что нанесенные по Йемену удары "соответствуют Уставу ООН", так как были проведены с целью прекращения атак хуситов.

Евросоюз сообщил о намерении отправить три корабля в Красное море для защиты торговых судов от атак "Ансар Аллах". Шри-Ланка объявила о решении присоединиться к возглавляемым США операциям по защите судов от нападений хуситов. Глава ланкийского государства Ранил Викрамасингхе подчеркнул, что речь идет не формировании военного союза, а о шаге для обеспечения свободы судоходства.

В свою очередь, министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила, что нидерландская сторона лишь оказывала техническую поддержку США и Великобритании, но не участвовала в нанесении ударов.

С осуждением действий Вашингтона и Лондона выступил Ирак, Иран, Оман, Турция. Так, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, США и Великобритании применили "непропорциональную силу" и пытаются "превратить Красное море в море крови".

Палестинское движение ХАМАС заявило, что "высоко ценит позицию братского Йемена", и призвало Вашингтон и Лондон к пересмотру своей "колониальной политики". Ливанская шиитская партия "Хезболлах" назвала операцию США и Британии агрессией против суверенитета Йемена.

Китай выразил обеспокоенность из-за ситуации в Красном море, так как она может препятствием для успешного развития торговли, и призвал заинтересованные стороны поддерживать контакты, чтобы способствовать деэскалации.

Позиция РФ