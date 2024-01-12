Соглашение Британии и Украины по безопасности не предполагает участия Лондона в конфликте

В случае нового конфликта с РФ Лондон и Киев должны будут провести консультации в течение 24 часов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Соглашение по гарантиям безопасности, подписанное Киевом и Лондоном, не содержит положений о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Это следует из текста документа, опубликованного на сайте украинского президента.

Вместе с тем в соглашении говорится, что в гарантии безопасности со стороны Великобритании входит "предоставление Украине всесторонней помощи для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан", "сдерживание России", оказание помощи в развитии украинских вооруженных сил, "определяя приоритетами противовоздушную оборону, артиллерию и средства огневого поражения дальнего действия, бронетехнику".

В случае нового конфликта с Россией Великобритания и Украина должны будут провести консультации в течение 24 часов.

Преимущественную силу имеет англоязычная версия соглашения.