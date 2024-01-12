AFP: новый глава МИД Франции совершит свою первую зарубежную поездку в Киев

Визит был запланирован еще до перестановок во французском правительстве, когда должна была отправиться экс-министр Катрин Колонна

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне совершит свою первую поездку в качестве главы внешнеполитического ведомства в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в окружении главы ведомства.

"Министр находится на пути в Киев", - приводит AFP слова источника.

Ожидается, что Сежурне встретится с Зеленским, чтобы "продемонстрировать поддержку Украины Францией".

Поездка была запланирована еще до перестановок во французском правительстве и назначения Сежурне, в Киев должна была отправиться его предшественница Катрин Колонна.

Ранее на церемонии передачи полномочий в здании МИД на набережной Орсэ в Париже Сежурне заявил, что намерен совершить свои первые поездки в качестве главы французской дипломатии в Берлин и Варшаву для укрепления сотрудничества в рамках "Веймарского треугольника".

"Веймарский треугольник" - трехсторонний политический институт Германии, Франции и Польши. Он был создан 28-29 августа 1991 года. Изначально он ставил задачу развивать сотрудничество между тремя странами и задумывался как инструмент сближения Польши с ЕС и НАТО.